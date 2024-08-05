Западные истребители могут хорошо справиться с российскими крылатыми ракетами.

Самолеты F-16, которые накануне получила Украина от союзников, будут помогать средствам ПВО уничтожать вражеские ракеты, сообщил в эфире телемарафона военный эксперт Александр Коваленко.

"Но не всю номенклатуру. В том количестве, в котором они будут использоваться - это будут взять отдельные направления воздушного перехвата вражеских средств поражения. Ограничиваются такими средствами, как крылатая ракета дозвукового типа. То есть для перехвата Х-101/555, или для ракет "Калибр" - они вполне для этого пригодны", - пояснил Коваленко.

Он также добавил, что F-16 способны бороться и против российских дальнобойных ударных дронов "Shahed-136". Однако в этом вопросе есть определенные риски, считает эксперт.

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"Поскольку "Shahed-136" - это достаточно медленная цель для F-16 и поэтому по ним надо работать либо на удалении, либо в ближнем бою, используя автоматическую пушку. Поэтому, все же, лучше на удаленке. Но неизвестно, насколько эффективными будут ракеты малого радиуса действия отрабатывать по таким объектам, как "Shahed-136", - добавил Коваленко.

В то же время, по мнению военного эксперта, Силы обороны могут использовать западные истребители и для сбивания российской авиации. Однако, пока это скорее будут отдельные операции.

"Эти самолеты также могут быть использованы для уничтожения таких самолетов, как Су-34 - основных носителей КАБов. И действовать точечно и локально. Они одновременно не будут поддерживать всю линию боестолкновения - мы это понимаем, их пока мало. Они могут быть сконцентрированы для отдельно взятых операций, на каком-то отдельном участке. Чтобы максимально способствовать успешным действиям Сил обороны на этом отдельном участке. Когда их будет больше, тогда и ареал действия будет расширен", - добавил эксперт.

F-16 для Украины: что известно

В конце июля западные медиа сообщили, что Украина получила первые истребители F-16 от Нидерландов. Тогда речь шла о том, что Киев получил шесть единиц западных самолетов. Впоследствии The Economist сообщило, что Киев уже получил 10 истребителей и до конца года получит такое же количество.

Уже 4 августа украинские власти официально подтвердили, что эти истребители уже есть в Украине, в частности состоялась презентация F-16 с участием президента Украины Владимира Зеленского. Он не раскрыл, какие именно задачи будут выполнять долгожданные самолеты.

По мнению эксперта по вопросам авиации, Анатолия Храпчинского, с западных истребителей, которые показывали, было снято определенное оборудование, "чтобы россияне только догадывались, на что способен самолет".

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