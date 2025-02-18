Кроме того, он назвал "плюсы" и "минусы" оптоволоконных дронов.

Искусственный интеллект стал меньше применяться в дронах на поле боя в Украине. Об этом командир батальона беспилотных систем "Антарес" бригады НГУ "Рубеж" Руслан "Босс" Поддубный сказал в интервью для Армия TV.

"Я объясню почему. Во-первых, и я думаю, это главная причина – это тоже стоит недешево. Во-вторых, когда противник начал обшивать свою технику "мангалами", над которыми все громко смеялись, но это сработало, и те зоны поражения, которые искусственным интеллектом отслеживались на технике – они были защищены обычными обшитыми сетками", – пояснил Поддубный.

Замысел был таким, что если средства радиоэлектронной борьбы заглушат сигнал дрона, тогда с помощью искусственного интеллекта будет самозахват цели, к которой этот дрон должен долететь.

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"Но, если танк полностью обшит или БМП, оно попадет, но шанс, что оно попадет именно туда, куда надо – облетит препятствие – нет такого", – заявил Поддубный и добавил, что сейчас прорабатывается решение этого вопроса.

Кроме того, он объяснил "плюсы" и "минусы" оптоволоконных дронов.

Поддубный рассказал, что оптоволоконный дрон является таким же беспилотником, как и дрон типа FPV, но летает не на радиочастотах, а имеет подключенные обычные оптоволоконные шнуры, которые используются для соединения с интернетом. Эти шнуры тянутся от позиции запуска такого дрона

"У него есть свои недостатки. То есть он передает очень хорошую картинку, управляется он тоже очень хорошо и потушить РЭБом его невозможно сейчас почти. Но какие-то маневры там очень влево, очень вправо, если возьмешь – это оптоволокно может оборваться. Оно хрупкое именно на изломы. То есть, чем прямее летаешь – тем дальше долетишь", – сказал Поддубный.

По его словам, такие дроны массово можно использовать напротив опасных танковых направлений.

"Там, где мы ждем технику – напротив этих зон я бы выставлял такие дроны", – добавил Поддубный.

Кроме того, оптоволоконные дроны можно использовать против пехоты, но в тех случаях, когда наблюдается определенное скопление вражеских сил. Эти дроны дорого использовать против пехоты.

"Когда оно будет более масштабно у нас – тогда по пехоте они тоже будут лететь, и очень метко", – прогнозирует Поддубный.

Украинские дроны на искусственном интеллекте

По состоянию на октябрь сообщалось, что искусственный интеллект (ИИ) повысил уровень меткости украинских беспилотников с ниже 50 процентов в 2023 году до почти 80 процентов в этом году. В связи с этим Украину называли "испытательной лабораторией для будущей войны" только в разработке технологий и военном использовании БПЛА.

Военно-морской эксперт издания Defense Express, капитан первого ранга в отставке Владимир Заблоцкий рассказывал, что беспилотные морские платформы Sea Babу с установленным пулеметом тоже используют для своей работы искусственный интеллект.

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