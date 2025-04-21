По состоянию на сейчас изготовлено уже четыре такие платформы.

Российские пропагандисты сообщили, что Вольский военный институт материального обеспечения РФ разработал нового наземного робота, а именно логистический дрон "Вольчанин", который предназначен для поставки тех или иных грузов, а также эвакуации раненых. Сейчас этот дрон проходит испытания на фронте в Украине, пишет Defense Express.

По словам экспертов, по состоянию на сегодня было изготовлено уже четыре таких платформы. По тактико-техническим характеристикам известно, что масса таких дронов составляет 600 кг, грузоподъемность - 500 кг, а запас хода - 30 километров.

Кроме того, как отмечают аналитики, платформа имеет цифровую систему управления под названием "Коршун", а для работы используется выносная антенна или дрон-ретранслятор, который работает на удалении до 10 километров.

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В частности один из разработчиков такого дрона рассказал, что для управления они используют "канал с плавающей частотой в диапазоне 1,5 ГГц" и что "для глушения платформы нужна целая машина радиоэлектронной борьбы".

"Также отмечается, что платформа создавалась в сотрудничестве с "Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом", не исключено, что именно там организовано производство этих наземных роботизированных систем", - добавили в Defense Express.

Дроны РФ - что известно

Ранее стало известно, что россияне превратили фальшивый дрон в смертельное оружие. Речь идет о дроне-обманке "Гербера", которую впервые применили для нанесения удара, а не для отвлечения внимания украинской ПВО.

По словам военного обозревателя Александра Коваленко, из-за того, что "Гербера" была сделана достаточно примитивно, на нее до сих пор не удавалось поставить ни боевую часть, ни систему наведения на цель, однако теперь, скорее всего, оккупанты нашли выход.

Также военный эксперт Сергей (Флеш) Бескрестнов рассказал о самых опасных дронах РФ. По его словам, речь идет о "шахэдах", которые по-прежнему представляют серьезную угрозу для украинских городов.

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