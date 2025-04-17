По словам эксперта, против дронов на оптоволокне пока нет контррешения.

Дроны типа "шахед" по-прежнему представляют основную угрозу на войне в Украине. Более того, подход россиян к их использованию отличается в зависимости от расстояния к целям. Об этом рассказал специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей (Флеш) Бескрестнов в интервью изданию "Главком".

"Чем отличаются "шахеды", летающие возле прифронтовых городов, от тех, что добираются от границы до центральной Украины и дальше? Дальние БПЛА летят без управления, только за целью, определяемой спутниковой навигацией. А в прифронтовых зонах россияне используют другую тактику. Они на "шахед" устанавливают радиомодем, который достает радиосигналом в Россию и способен наводиться на цель через видеосигнал и управляться вручную. Это - не сигнал через терминал мобильной связи LTE, он связывает беспилотник с российским оператором дрона по прямому радиоканалу на расстоянии 60-70 км. Естественно, что с таким управлением они получают возможность наносить в прифронтовых зонах более точные попадания - вокзалов, железнодорожных узлов, подстанций и так далее", - объяснил эксперт.

Также Бескрестнов отметил, что пока нет контррешения против дронов на оптоволокне. По его словам, основные варианты противодействия таким БПЛА, которые сейчас рассматривают в Украине, могу оказаться неэффективными.

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"И я не верю, что оно (контррешение - УНИАН) будет найдено, потому что решение должно быть бюджетным и эффективным, а не фантастическим. Исключение - защитные сетки, которые я учу максимально использовать", - сказал эксперт.

Бескрестнов поделился, что украинские и российские военные сооружают "антидронные тоннели". Он заявил, что это средство может быть неэффективным, но в случае угрозы для жизни бойцов можно попытаться использовать это решение.

"Жизнь нас научила, что дроны на оптоволокне залетают в леса, где другие дроны не летают, устраивают ловушки на прифронтовых дорогах, находят наши ангары, склады, залетают внутрь, находят технику... Для этого достаточно, чтобы кто-то небрежно забыл закрыть окно или дверь. В эти ошибки надо тыкать носом, наглядно показывать и, слава Богу, наши люди учатся", - резюмировал эксперт.

Российские дроны - другие новости

Ранее российская армия для ударов по Украине начала применять дроны-камикадзе типа "Шахед", снаряженные отравляющими веществами. В одном из БПЛА обнаружили капсулу с иритантом.

Кроме того, данные инфографики проекта UA War Infographics показали, что количество дронов, которыми РФ бьет по Украине, за год выросло в разы. Между тем применение ракет россияне уменьшили вдвое.

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