Трамп обвиняет Данию в неспособности защитить остров, но и США тоже не имеют сил для морской битвы за Арктику.

В геополитическом противостоянии с Западом Россия делает ставку на свой контроль в Арктике. Планы президента США Дональда Трампа по контролю над Гренландией не подкреплены реальной способностью США защитить остров. Об этом пишет военный обозреватель Дэвид Акс на страницах The Telegraph.

Он обратил внимание, что из пяти новых кораблей, принятых на вооружение российского флота в 2024 году, три были специально разработаны для выполнения миссий в Арктике.

"Российский флот готовится к конфликту, который неизбежно может возникнуть в результате большей эксплуатации Арктики. Россияне уже имели крупнейший в мире ледокольный флот, когда в 2024 году они добавили к нему совершенно новый атомный ледокол: проект 22220 РС "Якутия"", - пишет Акс.

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Он отмечает, что "Якутия" и ее сестринский проект 22220 являются крупнейшими и самыми мощными ледоколами в мире, хотя они и не имеют собственного вооружения. Но для боевых действий в Арктике Россия планирует использовать корабли проекта 23550, первый из которых, патрульный катер "Николай Зубов", был спущен на воду в конце прошлого года.

Хотя это относительно небольшой корабль водоизмещением всего 8500 тонн, он вооружен 76-миллиметровой пушкой и ракетами "Калибр", что делает его самым грозным кораблем ледового класса, добавляет Акс. Но это, если не считать подводные лодки, которые на сегодня являются главной ударной силой государства-агрессора в Арктике.

Так, в 2024 году на вооружение военно-морского флота РФ была принята пятая подводная лодка из проекта "Ясень" - "Архангельск". Этот гигант водоизмещением 13 700 тонн может нести 32 ракеты "Калибр" или "Циркон".

Добавление трех кораблей к арктическим силам России опровергает общее ужасное состояние российского флота. (...) Россия является единственной страной, которая имеет атомные ледоколы, и единственной страной, которая имеет вооруженные военные корабли ледового класса", - пишет Акс.

Обозреватель отметил, что США имеют только два ледокола, оба с обычным двигателем без вооружения, и принадлежат береговой охране. Одному 50 лет, другой недавно загорелся. США планируют построить еще три новейших ледокола Polar Security Cutter где-то в 2030-х годах. Но они будут иметь значительно более слабое вооружение, чем российские корабли в Арктике.

"США и Великобритания имеют атомные ударные подводные лодки, которые не уступают российским. Поэтому у флота Путина на Крайнем Севере не все по-своему. Тем не менее, заявленные амбиции президента Дональда Трампа захватить Гренландию не выглядят подкрепленными достоверным уровнем военного превосходства", - резюмирует аналитик.

Трамп хочет Гренландию: последние новости

Как писал УНИАН, Дональд Трамп продолжает настаивать на необходимости поставить Гренландию под контроль США. По его мнению, Дания не способна обеспечить надлежащий контроль над островом, который может сыграть важную роль в противостоянии с Китаем и Россией.

Между тем большинство американцев не в восторге от этих заявлений Трампа. По данным опроса YouGov, 61% американцев не одобряют желание Трампа получить контроль над Гренландией. Однако среди сторонников Трампа ситуация отличается от общей картины: 68% считают аннексию Гренландии отличной идеей.

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