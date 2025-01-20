Покупка Гренландии: многие американцы не поддерживают идею Трампа, - опрос

Больше половины респондентов уверены, что своими заявлениями о Гренландии Трамп пытается найти рычаги давления для других переговоров.

Многие американцы не хотят, чтобы новоизбранный президент Дональд Трамп присоединил Гренландию в состав США. Сторонники республиканца охотнее поддерживают эту идею.

Об этом сообщается в опросе YouGov, проведенном по заказу для CBS News.

Журналисты поделились, что 61% респондентов заявили, что не одобряют желание Трампа получить контроль над Гренландией. Тем не менее 68% сторонников новоизбранного президента США считают, что это отличная идея.

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Кроме того, 54% респондентов уверены, что Трамп не серьезно настроен касательно получения контроля над Гренландией. Многие из них считают, что так новоизбранный президент США пытается найти рычаги давления для других переговоров. Остальные 46% опрошенных заявили, что верят в то, что республиканец действительно хочет купить остров.

Трамп хочет получить контроль над Гренландией - что стоит знать

Напомним, что в конце 2024 года новоизбранный президент США Дональд Трамп высказал претензии на Гренландию. Он заявил, что остров необходим Штатам для "целей национальной безопасности и свободы во всем мире".

Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде позже ответил, что остров не продается и не будет продаваться. Он заявил, что жители Гренландии не должны проиграть долгую борьбу за свободу.

Заявления Трампа вызвали недовольство в Дании, которая имеет контроль над островом. Тем не менее сын новоизбранного президента США Дональд Трамп-младший совершил частный визит в Гренландию. По его словам, жители острова встретили американцев аплодисментами.

Республиканец Майкл Волц, которого Трамп назначил советником по вопросам национальной безопасности, объяснил, зачем США Гренландия. Он намекнул, что Вашингтон хочет получить доступ к природным ресурсам и "критическим" минералам острова.

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