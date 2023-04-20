За год войны РФ потеряла до 3,5 тыс. танков.

Россия продолжает терять большое количество военной техники на войне, развязанной против Украины. Ежемесячно враг теряет на поле боя почти 150 танков, однако возможности для ведения войны у РФ все еще есть.

Как сообщает CNN, такие данные приводятся в отчете Центра стратегических и международных исследований (CSIS). Всего за время полномасштабной войны против Украины Россия потеряла почти 10 тысяч единиц основной военной техники. Среди них – танки, артиллерийские установки, беспилотники и грузовики.

Исследователи отмечают, что за год войны РФ потеряла до 3,5 тыс. танков. При этом враг теперь не использует около 500 единиц модернизированного танка Т-72Б3, который впервые поставили армии РФ в 2013 году.

Видео дня

Из-за нехватки техники россияне начали перебрасывать в Украину устаревшее вооружение. В частности, на фронте фиксируют танки Т-55, которые ввели в эксплуатацию в 1948 году.

Проблемы у россиян возникают и с производством нового вооружения. Российский "Уралвагонзавод" может производить около 20 танков в месяц.

В то же время аналитики отмечают, что РФ все еще имеет преимущество в количестве техники. Так, по состоянию на февраль 2023 года на вооружении России было в 13-15 раз больше самолетов, в 7-8 раз больше танков и в 4 раза больше боевых бронированных машин, чем у Украины.

Потери России в Украине

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 19 апреля 2023 года было уничтожено 183 750 российских захватчиков, 7110 бронированных машин противника и тысячи единиц другой техники. В частности, враг не сможет применить 3665 танков, четыре из которых были уничтожены за прошедшие сутки.

Также украинские защитники уничтожили немало вражеских орудий и грузовиков с боеприпасами. Момент ликвидации техники врага попал на видео.

Вас также могут заинтересовать новости: