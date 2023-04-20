Россия продолжает терять большое количество военной техники на войне, развязанной против Украины. Ежемесячно враг теряет на поле боя почти 150 танков, однако возможности для ведения войны у РФ все еще есть.
Как сообщает CNN, такие данные приводятся в отчете Центра стратегических и международных исследований (CSIS). Всего за время полномасштабной войны против Украины Россия потеряла почти 10 тысяч единиц основной военной техники. Среди них – танки, артиллерийские установки, беспилотники и грузовики.
Исследователи отмечают, что за год войны РФ потеряла до 3,5 тыс. танков. При этом враг теперь не использует около 500 единиц модернизированного танка Т-72Б3, который впервые поставили армии РФ в 2013 году.
Из-за нехватки техники россияне начали перебрасывать в Украину устаревшее вооружение. В частности, на фронте фиксируют танки Т-55, которые ввели в эксплуатацию в 1948 году.
Проблемы у россиян возникают и с производством нового вооружения. Российский "Уралвагонзавод" может производить около 20 танков в месяц.
В то же время аналитики отмечают, что РФ все еще имеет преимущество в количестве техники. Так, по состоянию на февраль 2023 года на вооружении России было в 13-15 раз больше самолетов, в 7-8 раз больше танков и в 4 раза больше боевых бронированных машин, чем у Украины.
Потери России в Украине
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 19 апреля 2023 года было уничтожено 183 750 российских захватчиков, 7110 бронированных машин противника и тысячи единиц другой техники. В частности, враг не сможет применить 3665 танков, четыре из которых были уничтожены за прошедшие сутки.
Также украинские защитники уничтожили немало вражеских орудий и грузовиков с боеприпасами. Момент ликвидации техники врага попал на видео.