Стоимость ракеты составляет 41 миллион долларов по ценам еще 2023 года.

В США после нескольких неудачных попыток провели первый успешный испытательный пуск гиперзвуковой ракеты Dark Eagle (LRHW), пишет The War Zone.

Отмечается, что пуск состоялся со стартовой площадки на мысе Канаверал 12 декабря. Была задействована батарея LHRW, в состав которой входил мобильный пункт управления и пусковая установка Transporter Erector.

Указывается, что до этого момента главной проблемой при испытаниях Dark Eagle была пусковая установка, а не сама ракета.

Также стоит отметить, что в ходе испытаний американцы задействовали целый флот специализированной авиатехники - один из самолетов NASA WB-57F, самолет поддержки ВМС США NP-3D и два специально модифицированных бизнес-джета High Altitude Observatory (HALO) Gulfstream из состава флота Агентства противоракетной обороны (U.S. Missile Defense Agency).

Известно, что стоимость ракеты составляет 41 миллион долларов по ценам еще 2023 года. Скорость ее полета - 4,9 Мах, дальность - до 3100 км, масса БЧ - неизвестна, состав дивизиона - 4 пусковые установки на 8 ракет.

Пуск гиперзвуковой ракеты Dark Eagle - видео

В Defense Express акцентировали, что факт первых успешных испытаний гиперзвуковой Dark Eagle означает, что американская армия по текущему плану таки сможет получить первую строевую батарею LHRW в 2025 году. Кроме того соответствующее гиперзвуковое вооружение получат также ВМС США.

Система ПРО Dark Eagle - что сообщалось

Напомним, ранее УНИАН писал, что в США работают над передовой системой противоракетной обороны (ПРО) под названием Dark Eagle. Тогда отмечалось, что в основе этой системе лежит гиперзвуковая ракета-перехватчик C-HGB, которая способна развивать скорость до 17 Махов.

Также указывалось, что данная ракета спроектирована таким образом, чтобы бросить вызов и потенциально превзойти возможности российских систем ПВО С-300, С-400 и С-500.

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