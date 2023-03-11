Исполняющий обязанности министра обороны страны Троельс Лунд Поульсен проверил, как идет подготовка к передаче этих танков Украине.

В Министерстве обороны Дании назвали ориентировочные сроки поставок Украине танков Leopard 1.

Исполняющий обязанности министра обороны страны Троельс Лунд Поульсен посетил немецкое предприятие FFG, где ремонтируют эти танки для последующей передачи ВСУ, передает Европейская правда.

"Я побывал там и увидел, что работа по подготовке танков Leopard 1 для Украины продвигается, и мы сможем отправить их как можно быстрее", — заявил он по итогам визита.

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"Горжусь, что Дания в сотрудничестве с другими странами поддерживает украинскую борьбу за свободу важным пожертвованием. Мы надеемся, что сможем поставить первые танки Украине весной", — уточнил Поульсен.

Поставка танков Leopard 1 Украине

В феврале Дания вместе с Нидерландами и Германией начала программу по восстановлению танков Leopard 1. Предполагается, что в рамках этой программы Украине будут переданы 80 танков в кратчайшие сроки. Также будут поставлены запчасти и боеприпасы к танкам.

14 февраля после заседания "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в вопросе предоставления Украине танков Leopard сотрудничают восемь стран: Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.

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