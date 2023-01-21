Прага также заявляет, что "ничего подобного не обсуждалось и на заседании "Рамштайн".

Чехия не высказывала готовность отказаться от танков Leopard 2 в пользу Украине. Информация, ранее появившаяся в СМИ, является ложной, отметили в министерстве обороны страны.

"Никто не просил и не предлагал Чехии предоставить танки, которые, согласно ранее заключенному договору, она получит от Германии в качестве компенсации за помощь Украине", - говорится в сообщении Минобороны.

Прага также заявляет, что "ничего подобного не обсуждалось и на заседании "Рамштайн".

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"Предположение о том, что Чехия вместо танков Leopard получит американские танки Abrams, также не соответствует действительности", - заявили в чешском министерстве.

О якобы готовности Чехии передать Украине 30 единиц Leopard, которые Прага должна получить вместо отданых ВСУ советских Т-72, писало немецкое издание FAZ. Журналисты в своем материале ссылались на "источники в дипломатических кругах".

Танки Leopardдля Украины – что известно

Несмотря на воодушевляющие заявления ряда стран о готовности поставить Украине Leopard, передача танков так и не была утверждена на заседании "Рамштайн" 19 января.

Сообщалось, что у стран были по этому поводу большие дискуссии, которые пока не ознаменовались каким-то единым решением. Чтобы Украина получила Leopard от той же Польши, эту передачу должен, согласно экспортной лицензии, согласовать Берлин.

Нет решения и о поставках американских тяжелых танков Abrams. Вашингтон во всех своих заявлениях ссылается на трудности по обслуживанию этой техники.

Вместе с тем группу украинских военных уже отправят обучаться на Leopard и британских Challenger 2. Это может быть хорошим знаком, что Leopard в скором времени все же появятся на украинском фронте.

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