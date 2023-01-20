Ранее эти страны уже передали украинской армии танки советского производства.

Словакия и Чехия готовы отдать Украине свои танки Leopard, которые они получили от Германии. Речь идет о почти 30 единицах тяжелой техники.

Об этом сообщает немецкое издание FAZ со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Добавляется, что эти страны уже передали украинской армии танки советского производства.

"Речь идет в целом о 30 танках Leopard, которые были приобретены и поставлены на хранение промышленностью после списания со складов Швейцарии и Германии", - отмечает издание.

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Как известно, в рамках так называемого "кольцевого обмена" Германия заменила эти советские танки меньшим количеством Leopard 2A4. Согласно договоренности, Берлин должен был поставлять два танка за месяц. Первые единицы тяжелой техники Словакия и Чехия, вероятно, уже получили. Подготовка экипажа могла начаться в декабре.

Танки Leopard для Украины

Как ранее сообщал УНИАН, Германию пытаются уговорить дать хотя бы разрешение на поставку ВСУ Leopard. Однако, 19 января Бундестаг провалил голосование о передаче танков Leopard Украине.

Несмотря на это, Варшава забронировала Украине целую роту немецких танков, но без политического решения Берлина передать их Украине не может. Премьер Польши Матеуш Моравецкий хочет поставить Украине не менее 100 боевых танков. Также передать немецкую бронетехнику хочет и Финляндия.

Кроме того, появилась информация, что Нидерланды готовы оплатить танки Leopard для отправки в Украину в рамках коалиции европейских союзников и НАТО.

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