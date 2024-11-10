Дрон не имеет заряда и активно применяется для отвлечения ПВО и мобильных огневых групп.

Российские оккупанты начали применять дроны "Пародия" - беспилотники без боевой части для отвлечения внимания ПВО и мобильных огневых групп Сил обороны. Один из таких дронов принимал участие в атаке на Одессу, но оказался в Молдове.

Об этом заявил специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Флеш, который также обнародовал видео такого беспилотника. Эксперт акцентирует на том, что на применение "пустышек" следует обратить внимание всем подразделениям ВСУ.

"Вниманию всех подразделений. Вот так выглядит российский БПЛА "Пародия". Он не имеет заряда и активно применяется при атаках "шахедами" для отвлечения внимания ПВО и мобильных огневых групп", - заявил в Telegram Флеш.

По данным военно-политического обозревателя Александра Коваленко, дрон-приманка "Пародия" упал в Каушанском районе Молдовы, возле села Фарладаны.

Как отмечает аналитик, "Пародия" не несет боевой части, он собран из "подручного материала", благодаря чему стоимость изделия очень низкая. В то же время имитация оснащена устройством, которое "воспроизводит" так называемую площадь рассеивания и, таким образом, "вызывает" на себя огонь Противовоздушной обороны. То есть, предназначение "пустышки" обессилить украинскою ПВО.

"Такой дрон собран из "г*вна и палок", что делает его предельно дешевым изделием, но главной его частью является кустарного изготовления линза Люнеберга, которая имитирует при облучении РЛС ЭПР дрона-камикадзе Shahed-136 и отвлекает огонь на себя", - утверждает аналитик.

По мнению Коваленко, этот дрон-приманка принимал участие в атаке на Одессу в ночь на 10 ноября, но, будучи подавленным РЭБ, "ушел" в сторону Молдовы, которая граничит с Одесской областью. Там, на территории соседней страны, "Пародия" и был обнаружен.

"Он успешно приземлился с запросом о "политическом убежище"", — написал Коваленко в Telegram.

По данным молдавской полиции, сегодня около 10:00 в правоохранительные органы обратился житель населенного пункта Фарладаны. Мужчина сообщил, что обнаружил беспилотник. Информация была немедленно передана компетентным органам, а в районе крушения дрона было ограничено перемещение людей. На место прибыли все соответствующие специализированные службы.

Ночная атака дронов

В ночь на 10 ноября российские захватчики атаковали Украину рекордным количеством беспилотников – было запущено 145 воздушных целей, среди которых ударные БПЛА типа "Shahed" и беспилотники неустановленного типа из районов Приморско-Ахтарска, Орла, Брянска и мыса Чауда. При этом 67 вражеских БПЛА были локально потеряны в разных регионах Украины, еще 10 - вышли из воздушного пространства Украины в направлении Молдовы, Беларуси и РФ. Из-за российской атаки пострадала Одесская область и другие регионы. В частности, были повреждены многоэтажки и частные дома. Предварительно, в результате атаки РФ человеческих жертв не зафиксировано.

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