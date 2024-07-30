Этот комплекс был сделан на базе китайского аналога, говорит Коваленко.

В информационном пространстве появилась информация о том, что российские захватчики начали применять в войне против Украины северокорейский дальнобойный самоходный противотанковый ракетный комплекс Bulsae-4. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что это за оружие.

"Эти установки неоднократно демонстрировались именно Северной Кореей во время их парадов. Это противотанковый ракетный комплекс, который размещается на маневренном шасси. Это БТР формулой 6х6. Они используют принцип очень схожий с израильской Spike, а также китайской HJ-10", – сказал он в эфире телеканала "Киев24".

При этом Коваленко отметил, что китайская HJ-10 в некоторой степени является копией Spike Nlos.

"Из этого можно сделать вывод, что этот комплекс был сделан именно на базе китайского аналога. Он имеет расстояние полета от 10 до 20 километров. Бронепробиваемость у него где-то около 750 миллиметров. То есть фактически он может спокойно работать по большинству бронированной техники. Эти ракеты имеют нехарактерную траекторию полета для противотанкового ракетного комплекса. Она не идет по прямой линии, она имеет условно псевдобалистическую траекторию", – резюмировал он.

Что предшествовало

30 июля в СМИ появилась информация, что российские захватчики начали применять на фронте дальнобойный самоходный противотанковый ракетный комплекс Bulsae-4, который предоставила Северная Корея.

Позже спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев заявил, что пока использование этого вооружения врагом подтвердить не может.

"Нет, сейчас мы не можем подтвердить эту информацию, которая распространяется в соцсетях. Эта информация сейчас проверяется. И сейчас мы не фиксируем ни прибытия этой техники, ни фактов ее применения", – подчеркнул он.

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