Специалисты провели капремонт бронетранспортеров, возобновили работу всех узлов и агрегатов, а также установили новейшие приборы наблюдения, навигации и связи украинского производства.

Государственное предприятие «Николаевский бронетанковый завод», которое входит в состав государственного концерна «Укроборонпром», успешно завершило выполнение контракта и передало государственному заказчику партию восстановленных БТР-80 с улучшенными тактико-техническими характеристиками.

Читайте такжеСекретарь СНБО заявил, что в Украине провален гособоронзаказКак сообщает пресс-служба "Укроборонпрома" специалисты предприятия провели капитальный ремонт бронетранспортеров, восстановили работу всех узлов и агрегатов, а также установили новейшие приборы наблюдения, навигации и связи украинского производства.

«После улучшения тактико-технических характеристик, бронетранспортеры стали более удобными в управлении в темное время суток, ведь они оснащены новейшими тепловизорами. Обзорность и распознавание цели также существенно улучшены. А новые приборы цифровой связи БТР-80 соответствуют стандартам НАТО и имеют более высокий уровень защищенности от радиоперехвата», - пояснил директор Николаевского бронетанкового завода Юрий Кравченко.

Справка УНИАН. ГП "Николаевский бронетанковый завод" - одно из основных предприятий "Укроборонпрома", которое специализируется на ремонте и модернизации бронированной колесной техники для Вооруженных сил Украины. Согласно постановлению Кабинета Министров от 6 ноября 2019 года №913, предприятие внесено в перечень объектов государственной собственности, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

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Автор: Юлия Янкевич