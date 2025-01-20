Масштабные потери - более 15 000 единиц бронетехники и другого вооружения - заставили Россию использовать старые запасы, включая БТР-50.

Российские бронетранспортеры БТР-50, созданные еще в 1950-х годах, имеют легкое вооружение, слабую броню и большую ценность для оккупантов из-за недостатка современной техники, пишет Forbes.

Год назад независимые аналитики заметили активизацию работы на кремлевской 1295-й центральной базе ремонта и хранения танков в Арсеньеве, что на Дальнем Востоке России. Там техники ремонтировали десятки БТР-50 и выводили их на службу.

"Мы нашли 63 БТР-50 в 1295-м, которые все были изъяты, и они, кажется, в хорошем состоянии", - отметил аналитик Хаймарсед.

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Это примерно два батальона техники - транспортеры для сотен военных. Однако Хаймарсед видит в этом негативную тенденцию: "Я бы ожидал увеличения потерь БТР-50 в будущем".

На сегодня разведывательная группа Oryx зафиксировала уничтожение по меньшей мере 10 таких машин. Однако многие оставшиеся БТР-50 продолжают выполнять боевые задачи, часто с дополнительной броней для защиты от атак беспилотников. Некоторые получили новые башни, чтобы хоть как-то компенсировать недостатки конструкции.

Эти бронетранспортеры, которые наблюдатели называют "музейными экспонатами", становятся все более заметными на линии фронта. Однако их использование может иметь временный характер. Бронетехника, в частности БТР-50, постепенно исчезает в войне, где все большую роль играют беспилотники.

БТР-50, появившийся в 1954 году, был оснащен дизельным двигателем, весил 15 тонн, перевозил до 20 человек и обычно имел только крупнокалиберный пулемет. До 1966 года он был основной боевой машиной советской армии. Но с появлением более тяжелого и более вооруженного БМП-1, тысячи БТР-50 начали отправлять во второстепенные подразделения, а затем вытесняться тягачами МТ-ЛБ.

К концу 2022 года в российской армии оставались лишь отдельные БТР-50. "Россия не видит необходимости полностью менять свой ассортимент старых транспортных средств, и вместо этого приняла гибридный подход к модернизации", - пояснили Лестер Грау и Чарльз Бартлз в статье "Российский путь войны".

Однако война внесла свои коррективы. Масштабные потери - более 15 000 единиц бронетехники и другого вооружения - заставили Россию использовать старые запасы, включая БТР-50, а также гражданскую технику для боевых действий. Это включает автомобили, микроавтобусы, мотоциклы и даже электроскутеры, которые сегодня часто используются для атаки украинских позиций.

Гражданские транспортные средства стали ярким маркером кризисной ситуации в российском производстве. Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что на многих базах техника, пригодная для восстановления, почти исчерпана. Даже 70-летние БТР-50 постепенно становятся дефицитом.

Это означает, что российские войска все чаще будут воевать пешком. "Каждый раз, когда российские полки пытаются атаковать с помощью техники, результат нулевой", - отметил один российский блогер в заметке, переведенной WarTranslated.

Зато пехота, при поддержке артиллерии и беспилотников, постепенно получает преимущество.

Техника РФ в войне против Украины

Из-за огромных потерь в военной технике, которые понесла Россия, развязав полномасштабную войну против Украины, враг начал отправляться в бой на грузовиках, открытых гольф-карах и даже на мотоциклах.

Ранее также сообщалось, что оккупанты начали применять в наступлениях "гольф-кары". Враг использует китайские вездеходы Desertcross 1000-3, хотя они позиционируются как тыловой транспорт.

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