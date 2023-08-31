По крайней мере четыре модели украинских дальнобойных БПЛА пока так и остаются загадкой.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о факте успешного применения дальнобойного (700 км) вооружения украинского производства, не раскрывая детали.

Эксперты Defense Express предположили, что для ударов использовали не модернизированный комплекс "Нептун", дальность которого до 400 км. Так что, скорее всего, президент имел в виду украинский беспилотник.

"Если дальше брать данные из открытых источников, то здесь можем упомянуть лишь о двух известных моделях беспилотников с таким (1000 км – УНИАН) радиусом действия – дрон под условным названием "Бобер", который использовался для атаки на "Москву", и беспилотник под названием "Морок", о котором недавно в своей публикации упоминало британское издание The Economist. Остальные четыре модели пока так и остаются загадкой", - пишут эксперты.

Видео дня

В Defense Express отмечают, что россияне пытаются установить характеристики украинских дальнобойных БПЛА и даже публикуют инфографики с предполагаемыми техническими характеристиками этих дронов.

По данным российских источников, БПЛА "Бобер" может летать на расстояние 700-1000 км со скоростью до 200 км/ч и иметь боевую часть весом до 20 кг. Этот дрон, по оценке врага, может изменять высоту для прохождения зон покрытия ПВО или смены цели и управляется автопилотом.

"Если эти оценки окажутся верными, то получается, что нашим конструкторам удалось создать дальнобойный дрон-камикадзе на значительно более совершенном уровне, чем иранский Shahed-131 (который имеет такую же массу БЧ)", - акцентируют специалисты.

Дальнобойные БПЛА украинского производства - что известно

Накануне The Economist со ссылкой на источник в окружении украинского главнокомандующего Валерия Залужного сообщило, что Россия в начале полномасштабной войны против Украины имела преимущество 3:1 в тактических беспилотниках, но теперь потеряла это преимущество.

Известно, что сегодня у более 40 компаний есть контракты с государством, а производство БпЛА выросло в десятки раз. Западные СМИ также сообщали, что Украина работает над дальнобойными ударными дронами. В частности, один из таких мог быть использован для удара по дальнему стратегическому бомбардировщику-ракетоносцу Ту-22М3 в Новгородской области РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: