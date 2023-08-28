Украина разработала алгоритмы атак по территории РФ, которые работают.

Россия в начале полномасштабной войны против Украины имела преимущество 3:1 в тактических беспилотниках. Сегодня стороны находятся на паритете, пишет The Economist со ссылкой на источник в окружении украинского главнокомандующего Валерия Залужного.

"У России огромный потенциал противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, поэтому любое украинское нападение требует тщательного планирования. Украина разработала алгоритмы, которые, кажется, работают. ... Около 35-40% беспилотников долетают как можно ближе к цели. Отзывы об успехе удара собираются через спутники, устройства слежения, сообщения в социальных сетях и местных агентов", – пишет издание.

Новые типы украинских беспилотников разрабатывают немало организаций: у всех разведывательных агентств есть собственные программы по беспилотникам, привлечены разработчики-фрилансеры. Многие производители работают без значительного государственного финансирования – за счет благотворителей – и стремятся к расширению производства.

Видео дня

Наиболее перспективным называют проект дронов-камикадзе Morok. Эти БПЛА, способные нести взрывчатку на сотни километров, вероятно, применялись во время атаки по дальнему стратегическому бомбардировщику-ракетоносцу Ту-22М3 в Новгородской области РФ и во время одной из самых смелых воздушных миссий над контролируемой россиянами территории - удара по военной базе в глубине Крыма (тогда кроме Morok было использовано еще ряд БПЛА, причем многие прототипы были экспериментальными, говорят источники издания).

Большинство операций с применением БПЛА более прозаичны – это атаки на топливные склады, по материально-техническому обеспечению россиян и тому подобное. Координатор беспилотников украинской военной разведке Украины, известный как "Детектив", отмечает, что с передовой благодарят за каждый успешный удар беспилотников по врагу.

В то же время отмечается, что новые блоки радиоэлектронной борьбы, установленные россиянами на танках и других ценных средствах, уменьшают способность украинских беспилотников атаковать наиболее уязвимые цели.

Источник издания в украинском Генеральном штабе предполагает, что любые технологические преимущества, которыми пользовались украинцы, всегда были временными, поскольку обе стороны на фронте учатся друг у друга, а потому так же будет и с преимуществом в применении дронов.

"У нас был опыт защиты от российских беспилотников, и мы быстро улучшились. Они тоже будут", – говорит источник.

Украинское производство БПЛА - это надо знать

Год назад через инициативу UNITED24 было собрано более 4 миллиардов гривен, которые инвестировали в отечественных производителей беспилотников. Тогда их было меньше десятка, сегодня более 40 компаний имеют контракты с государством, а производство БпЛА выросло в десятки раз.

В марте Кабмин утвердил постановление, которое должно было ускорить создание и поставку украинских дронов на фронт. В конце июля стало известно, что Кабинет министров Украины в этом году инвестирует 40 миллиардов гривен в украинских производителей беспилотников.

В июне было объявлено о подготовке еще 10 тысяч операторов беспилотных летательных аппаратов в рамках проекта "Армия дронов".

Вас также могут заинтересовать новости: