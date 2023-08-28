В военной разведке Украины рассказали об использовании новых отечественных дронов.

В Новгородской области РФ удар по дальнему стратегическому бомбардировщику-ракетоносцу Ту-22М3 мог нанести новый украинский дальнобойный беспилотник "Морок".

Этот дрон является одним из самых перспективных проектов беспилотников-камикадзе украинского производства, говорится в статье The Economist. Журналист издания пообщался с координатором программы беспилотников в военной разведке Украины, военнослужащим, который имеет позывной "Детектив".

"Мы реагируем на обращения наших бригад. Они говорят нам, что знают, где хранится российское оружие, но не имеют возможности поразить его и просят нас помочь", - поделился собеседник. Воин добавил, что большая часть их недавней работы была сосредоточена на российских аэродромах, расположенных относительно недалеко от границ нашего государства.

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"Это, "возможно", включало недавний удар по стратегическому бомбардировщику Ту-22М, который базировался вблизи Новгорода, добавляет он, подмигивая", - говорится в материале.

Ранее стало известно, что дальность полета дрона "Морок" составляет до 800 км, и он может нести 40 кг груза.

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Ранее сообщалось, что в Новгородской области беспилотники атаковали аэродром "Сольцы", а в Калужской - "Шайковку". СМИ писали, что аэродромы, предположительно, атакованы квадрокоптерами, запущенными с российской территории.

Журналисты также узнали, что в результате этих атак полностью уничтожены два Ту-22М3, еще два - получили повреждения. Стоит отметить, что потери врага на 28 августа 2023 года очень значительные - уже "минусовано", в частности, 315 самолетов оккупантов.

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