Украина успешно применила дальнобойное вооружение собственного производства. Так, украинским военным удалось поразить цель на расстоянии 700 километров. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам ежедневного селекторного совещания с силовиками, военными и должностными лицами.
В частности, глава государства заслушал доклад главкома ВСУ Валерия Залуженого о ситуации на поле боя, оборонительных и наступательных действиях украинских военных.
"Наше движение вперед не останавливается", - подчеркнул он.
Кроме того, доложили Зеленскому и представители Минстратегпрома – о собственном производстве вооружения. По словам президента, украинским военным удалось успешно применить украинское дальнобойное оружие, поразив цель на расстоянии 700 километров.
"И конечно же, отчеты разведок о военных и политических шагах наших врагов. Держим все под контролем. Продолжаем работу", - подчеркнул президент.
Украинское оружие собственного производства - что известно
Как известно, украинские государственные и частные оборонные предприятия активно производят военную технику, вооружение и боеприпасы к нему. В частности, накануне Зеленский заявил, что Украина имеет средства для максимального наращивания объемов собственного производства снарядов, дронов, ракет, бронетехники и тому подобное.
Также стало известно об открытии в Украине производства от транснациональной компании BAE Systems со штаб-квартирой в Лондоне, которая ведет деятельность в отраслях производства оружия, безопасности и аэрокосмической сфере. Артиллерийские системы L119 и M777, а также боевые машины пехоты CV90 уже активно используют украинские военные.
Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что ВСУ уничтожили российскую пусковую установку зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" в Крыму с помощью новой современной украинской ракеты.