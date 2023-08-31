Украинские защитники и защитницы продолжают продвигаться на фронте.

Украина успешно применила дальнобойное вооружение собственного производства. Так, украинским военным удалось поразить цель на расстоянии 700 километров. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по результатам ежедневного селекторного совещания с силовиками, военными и должностными лицами.

В частности, глава государства заслушал доклад главкома ВСУ Валерия Залуженого о ситуации на поле боя, оборонительных и наступательных действиях украинских военных.

"Наше движение вперед не останавливается", - подчеркнул он.

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Кроме того, доложили Зеленскому и представители Минстратегпрома – о собственном производстве вооружения. По словам президента, украинским военным удалось успешно применить украинское дальнобойное оружие, поразив цель на расстоянии 700 километров.

"И конечно же, отчеты разведок о военных и политических шагах наших врагов. Держим все под контролем. Продолжаем работу", - подчеркнул президент.

Украинское оружие собственного производства - что известно

Как известно, украинские государственные и частные оборонные предприятия активно производят военную технику, вооружение и боеприпасы к нему. В частности, накануне Зеленский заявил, что Украина имеет средства для максимального наращивания объемов собственного производства снарядов, дронов, ракет, бронетехники и тому подобное.

Также стало известно об открытии в Украине производства от транснациональной компании BAE Systems со штаб-квартирой в Лондоне, которая ведет деятельность в отраслях производства оружия, безопасности и аэрокосмической сфере. Артиллерийские системы L119 и M777, а также боевые машины пехоты CV90 уже активно используют украинские военные.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что ВСУ уничтожили российскую пусковую установку зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф" в Крыму с помощью новой современной украинской ракеты.

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