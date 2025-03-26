Теперь Украина является одним из мировых лидеров в производстве самоходных пушек.

Несмотря на рост роли беспилотников на поле боя, классическая артиллерия до сих пор остается крайне важной. И теперь Украина вышла в мировые лидеры по производству не только дронов, но и самоходных пушек, пишет Forbes.

В одном из своих недавних интервью Игорь Федирко, исполнительный директор Украинского совета оборонно-промышленной промышленности, сообщил, что Украина имеет мощности для внутреннего производства 40 самоходных гаубиц "Богдана" в месяц. Это впечатляющая цифра, если брать во внимание производственные мощности других стран: Россия с ее большим военным бюджетом также производит 40 гаубиц в месяц; Франция производит 8 пушек Caesar в месяц; Германия может производить только 5-6 своих гаубиц Panzerhaubitze 2000 в год; британско-американская BAE Systems производит 4 гаубицы в месяц.

Считается, что сейчас две трети российских боевых потерь приходится на удары украинских дронов. Но это может быть следствием нехватки артиллерии и боеприпасов у Сил обороны, отмечает Forbes.

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"Способность использовать большое количество артиллерии является решающим фактором на современном поле боя. И Россия, и Украина усовершенствовали интеграцию артиллерии и беспилотников для достижения максимальной эффективности", - говорится в публикации.

Автор отмечает, что артиллерия имеет несколько преимуществ по сравнению с ударными беспилотными. Артиллерийские снаряды дешевле, чем большинство беспилотных летательных аппаратов, но мощнее и не уязвимы к радиопомехам. Хотя дроны могут наносить точечные удары по важным объектам и технике, именно огонь артиллерии является решающим в борьбе с вражеской пехотой.

"В сочетании с достижениями в других сферах обороны растущий арсенал гаубиц Украины повышает ее способность выдерживать и адаптироваться к очень неопределенному полю боя", - пишет Forbes.

Новинки украинских вооружений

Как писал УНИАН, прицепная версия пушки "Богдана" начала поступать в войска. В частности 47 отдельная артиллерийская бригада получила на вооружение "Богдану-Б". Пушка сохранила оригинальный ствол большой длины протяженностью 52 калибра. Вероятнее всего, ее вес превышает 10 тонн, из-за чего для транспортировки используется грузовик повышенной проходимости Daewoo Novus.

Также мы рассказывали, что Украина создала новый морской дрон, уничтожающий цели на только на воде, но также в воздухе и на земле. Для этого дрон оснащен торпедами, миниганом, пулеметом и ПЗРК. Он также может преодолевать расстояние более чем в 1 000 километров.

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