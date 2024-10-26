Несмотря на свой почтенный возраст БМП Marder хорошо себя показывает в Украине.

Немецкий оборонный гигант Rheinemtall считает боевые машины пехоты Marder самым успешным образцом боевой техники на российско-украинском фронте. Об этом в интервью ТСН рассказал генеральный директор концерна Армин Паппергер.

"Могу сказать, что наиболее успешные в данный момент - это боевые машины пехоты Marder", - заявил он.

Паппергер отметил, что подробные отзывы о немецком вооружении на российско-украинской войне может предоставить министр обороны Германии. Вместе с тем он отметил, что часть этой информации пока является конфиденциальной.

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Немецкая боевая машина пехоты Marder

БМП Marder была разработана компанией Rheinmetall в 1960-х годах для поддержки пехотных подразделений на поле боя. Ее основные модификации включают 20-мм автоматическую пушку Rheinmetall MK 20 Rh202, спаренный пулемет калибра 7,62 мм и противотанковые ракеты MILAN для уничтожения бронированных целей. Marder имеет защиту от стрелкового оружия и обломков, что обеспечивает надежность в бою.

Эта машина рассчитана на перевозку до шести солдат и имеет мобильность, которая позволяет передвигаться по сложной местности на высокой скорости. Marder зарекомендовала себя в операциях НАТО и сейчас используется немецкими войсками и экспортирована в ряд других стран, в частности для нужд Украины в войне против российских захватчиков. По меньшей мере полсотни этих бронемашин уже были поставлены Силам обороны.

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