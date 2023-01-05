БМП Bradley использовались армией США с середины 1980-х годов.

В среду, 4 января 2023 года, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что рассматривается возможность предоставления Украине боевых машин пехоты Bradley для помощи украинцам в борьбе с полномасштабным вторжением Российской Федерации.

Как сообщает Reuters, Байден утвердительно ответил на вопрос о том, рассматривают ли США такую возможность.

Отмечается, что БМП Bradley с мощной пушкой использовалась армией США для перевозки войск в зоне боевых действий с середины 1980-х годов. В армии США насчитываются тысячи этих бронированных машин пехоты, которые могли бы предоставить украинским защитникам больше огневой мощи на поле боя.

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Издание подчеркнуло, что пока непонятно, сколько Bradley передадут Украине. Отмечается, что Соединенные Штаты готовят еще один пакет военной помощи нашей стране, о котором может быть объявлено в ближайшие дни.

Военная помощь Украине от США

4 января представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет помощи Украине. Туда могут войти дополнительные установки реактивных систем залпового огня HIMARS.

21 декабря 2022 года Государственный секретарь Штатов Энтони Блинкен официально объявил о новом пакете военной помощи для Украины на 1,85 миллиарда долларов. В него войдут и системы противовоздушной обороны Patriot.

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