Через несколько лет американский предприниматель, изобретатель и миллиардер Илон Маск планирует отправить людей на Марс, возможно, это будет билет в один конец.
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Instagram-пользователь mr_5lade уже даже подсказал компании SpaceX, какое оружие нужно брать – автомат CZ BREN MARS, который покрыл покрытием Cerakote под цвет четвертой от Солнца планеты.
Что такое CZ BREN
Штурмовая винтовка CZ 806 Bren 2 была разработана с целью замены ранее принятой на вооружение чешских ВС винтовки CZ 805 Bren.
Технические характеристики автоматического карабина CZ 806 Bren 2:
- Калибр: 5. 56х45 мм
- Длина ствола: 280 мм
- Длина с прикладом / со сложенным прикладом: 750-798 мм / 570 мм
- Масса без магазина и прицела: 2.86 кг.
- Масса с прицелом и пустым магазином: 3.09 кг.
- Емкость магазина: 30 патронов
- Темп стрельбы: 850, + / - 100 выстрелов / мин.
- Эксплуатационный ресурс: 20000 выстрелов
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