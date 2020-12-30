Instagram-пользователь mr_5lade уже даже подсказал компании SpaceX, какое оружие нужно брать.

Через несколько лет американский предприниматель, изобретатель и миллиардер Илон Маск планирует отправить людей на Марс, возможно, это будет билет в один конец.

Читайте такжеЮжная Корея показала процесс производства истребителя нового поколения (фото)Как пишет портал владельцев оружия, если уж туда лететь, то лучше быть вооруженным на случай встречи с неизвестным.

Instagram-пользователь mr_5lade уже даже подсказал компании SpaceX, какое оружие нужно брать – автомат CZ BREN MARS, который покрыл покрытием Cerakote под цвет четвертой от Солнца планеты.

Что такое CZ BREN

Штурмовая винтовка CZ 806 Bren 2 была разработана с целью замены ранее принятой на вооружение чешских ВС винтовки CZ 805 Bren.

Технические характеристики автоматического карабина CZ 806 Bren 2:

Калибр: 5. 56х45 мм

Длина ствола: 280 мм

Длина с прикладом / со сложенным прикладом: 750-798 мм / 570 мм

Масса без магазина и прицела: 2.86 кг.

Масса с прицелом и пустым магазином: 3.09 кг.

Емкость магазина: 30 патронов

Темп стрельбы: 850, + / - 100 выстрелов / мин.

Эксплуатационный ресурс: 20000 выстрелов

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН