Палубный беспилотник MQ-8C выполнен на базе многоцелевого вертолета Bell 407.

Американская компания Northrop Grumman испытала палубный беспилотный вертолет MQ-8C FireScout поиском подводных лодок.

Испытания прошли еще 29 октября 2020 года, однако известно о них стало только сейчас, пишет N+1 со ссылкой на The Drive.

Проверки проведены в рамках проекта по расширению списка задач, для решения которых можно использовать беспилотники MQ-8C.

Испытания MQ-8C Northrop Grumman проводила совместно с британской компанией Ultra, занимающейся производством гидроакустических буев и контейнеров для их запуска. Для испытаний использовался пилотируемый многоцелевой вертолет Bell 407. Палубный беспилотник MQ-8C выполнен на базе именно этого вертолета.

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Во время испытаний на вертолет был установлен один контейнер для запуска гидроакустических буев, вмещающий в себе 24 таких устройства. При этом проект дооснащения MQ-8C предполагает возможность установки на него двух контейнеров по 24 гидроакустических буя в каждом. Другие подробности о проведенных испытаниях не раскрываются, но известно, что проведенные проверки разработчики признали успешными.

Как ищут подводные лодки сейчас

В настоящее время для поиска подводных лодок используются пилотируемые самолеты и вертолеты противолодочной авиации. Такие летательные аппараты сбрасывают в воду гидроакустические буи, которые находят подводные объекты и передают информацию об положении.

Также поиск ведется с помощью детекторов магнитных аномалий на самолетах, чувствительных к искажениям магнитного поля в присутствии массивных металлических объектов.

Беспилотные вертолеты FireScout: что известно

Беспилотники FireScout поступили на вооружение ВМС США в конце 2000-х годов.

Версия аппарата MQ-8B выполнена на базе многоцелевого вертолета Schweizer 333, а MQ-8C - Bell 407. Эти беспилотные вертолеты используются для разведки и наблюдения, а также могут применяться для запуска ракет по наземным и морским целям.

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Автор: УНИАН