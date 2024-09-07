'Очень деликатный танец': катастрофа F-16 обнажила проблему Украины, - BI

F-16 разбился, пилот погиб во время борьбы с российскими ракетами.

Гибель пилота истребителя F-16 показывает, насколько опасными являются даже миссии с меньшим риском в Украине.

Как пишет Business Insider, одним из больших вопросов вокруг передачи Украине истребителей было то, как Киев использует свой небольшой запас самолетов, предоставленных НАТО.

Когда истребители прибыли в Украину, начальные изображения F-16 и их ракетных установок показали, что Киев будет использовать истребитель в боях воздух-воздух, а не для наступательных миссий, где они будут более уязвимыми.

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На прошлой неделе украинские F-16 участвовали в боевых полетах, защищаясь от массированной активности российской авиации. Но один из них разбился, погиб пилот. Этот случай подчеркивает, что даже миссии, которые изначально считались менее рискованными, все еще опасны.

"Полет на истребителях - это опасная погоня даже в любой ситуации", - сказал Винсент Айелло, бывший военно-морской авиатор США, который, кроме F/A-18, также управлял F-16 во время своей военной карьеры.

Катастрофа F-16 обнажила проблему

Украина представила миру F-16 в начале августа. На первых официальных снимках истребителей видно, что они вооружены ракетами "воздух-воздух" американского производства. Эксперты и аналитики отметили, что Киев, скорее всего, будет использовать самолет для обороны.

Альтернативными задачами для украинских F-16 могут быть задачи по воздушной поддержке (CAS) или подавление и уничтожение средств противовоздушной обороны противника (SEAD/DEAD).

Но ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что не хотел бы, чтобы F-16 пролетели слишком близко к линии фронта, где они могли бы стать жертвами российских зенитно-ракетных комплексов. По его словам, вместо этого они усилят противовоздушную оборону Киева.

Именно это сделали истребители 26 августа, обеспечив дополнительный оборонительный потенциал для Украины, когда Россия атаковала страну сотнями ракет и беспилотников во время крупнейшей воздушной бомбардировки войны.

Несколько дней спустя Украина признала, что один из ее F-16 разбился, пилот погиб во время борьбы с российскими ракетами. Непонятно, что стало причиной смертельного инцидента - дружественный огонь, ошибка пилота, неисправность самолета или вражеский боеприпас - но в Киеве заявили, что расследование продолжается.

Несмотря на то, что вызвало сбой, рабочая среда, несомненно, является сложной во время такой масштабной атаки, которая включала смешанную российскую серию ударов.

Российские бомбардировки на прошлой неделе включали смесь беспилотников одностороннего действия, крылатых и баллистических ракет. Часть примененного вооружения была запущена со стратегических бомбардировщиков Ту-95, истребителей-бомбардировщиков Су-34 и самолетов пятого поколения Су-57.

С украинской стороны задействовали различные средства ПВО, чтобы помочь перехватить как можно больше этих угроз. К ним относятся как западные, так и советские наземные системы противовоздушной обороны и истребители, такие как F-16.

Майк Торреалдей, полковник ВВС США в отставке, который участвовал в боевых операциях на Ближнем Востоке на F-16, сказал, что противовоздушная оборона - это "очень деликатный танец".

"Хаотичная обстановка"

Попытка перехватить приближающиеся ракеты и беспилотники означает, что пилоты должны стрелять в угрозы, осторожно маневрировать самолетом и убедиться, что они не пересекают зоны, где они могут быть под угрозой дружественного огня. Кроме того, риск пространственной дезориентации экспоненциально возрастает, если делать все это ночью, что делает это еще более опасным.

"Там просто что-то летает везде. И оказаться не в том месте в неподходящее время может быть очень смертельно опасным", - сказал Торреалдей.

Противовоздушная оборона может быть более безопасной, чем поддержка сухопутных сил, уничтожение противовоздушной обороны или бомбардировка прочно защищенных позиций противника, но "это ни в коем случае не прогулка по парку", добавил он.

Кроме сложной среды эксплуатации, еще одной потенциальной сложностью для украинских пилотов является то, что F-16 все еще является совершенно новой способностью для Украины.

Несмотря на многомесячную подготовку пилотов, это все еще незнакомый самолет, который сильно отличается от истребителей советских времен, на которых они привыкли летать.

"Я считаю, что все равно это будет очень хаотичная обстановка, которая усугубляется тем фактом, что у вас есть новый самолет и он первую неделю работает в этом конфликте", - сказал Айелло, добавив, что управлять истребителями всегда рискованно.

Что уже писали о мощном ударе РФ и потере F-16

27 августа россияне совершили одну из самых мощных атак по Украине. По данным Минобороны США, больше воздушных целей по нашей стране Россия направила только в первый день полномасштабного вторжения (24 февраля 2022 года) - 160 ракет.

Украинская сторона сообщала, что во время отражения воздушного удара Алексей Месь на F-16 сбил один дрон и три крылатые ракеты. Эксперт по вопросам авиации Константин Криволап сказал, что потеря истребителя - не проблема, а трагедия заключается в гибели одного из лучших украинских пилотов.

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