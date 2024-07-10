Ariane 6 должна заменить ракету-носитель Ariane 5, которую использовали для космических запусков с 1996 по 2023 годы.

В четверг, 9 июля, Европейское космическое агентство (ESA) и компания Arianspace осуществили удачный первый запуск ракеты нового поколения Ariane 6. Она стартовала с космодрома Куру, который находится во Французской Гвиане. Об этом сообщило ESA.

"Это возвращает Европу в космос", - заявил Йозеф Ашбахер, генеральный директор Европейского космического агентства.

Стоит отметить, что европейцы ждали запуск Ariane 6 достаточно долго. Разработку носителя начали в 2014-м, а ее первый полет изначально планировали на 2020 год. Однако сроки сместили из-за технических трудностей и пандемии Covid-19.

Видео дня

Предполагается, что Ariane 6 заменит носитель Ariane 5, который использовали с 1996 по 2023 годы. Новую ракету планируют строить в двух модификациях: легкая версия Ariane 62 с двумя твердотопливными боковыми ускорителями и более тяжелая Ariane 64, которая имеет четыре ускорителя.

Первая может вывести на низкую опорную орбиту до 10,35 т нагрузки, а вторая - до 21,6 т. Предполагается, что ракета будет дешевле своего предшественника. Впрочем, эксперты все равно сомневаются в экономичности носителя из-за того, что в отличие от Falcon 9 он не является многоразовым.

Конкуренция на рынке запусков увеличится

Сейчас компания SpaceX разрабатывает полностью многоразовую космическую систему Starship, которая может изменить рынок космических запусков благодаря высоким показателям экономичности. Недавно компании Маска удалось успешно приводнить ускоритель новой системы.

Также напомним, что в июне сверхтяжелая ракета Falcon Heavy от SpaceX совершила свой юбилейный полет. Предполагается, что в будущем ее также заменит Starship.

Вас также могут заинтересовать новости: