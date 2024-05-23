Это первый официальный снимок самолета в профиль, он позволяет оценить некоторые конструктивные особенности B-21.

Стратегический бомбардировщик B-21 Raider сфотографировали в небе во время испытаний. И хотя фото самолета мы могли видеть и раньше, этот снимок представляет особый интерес, ведь позволяет оценить некоторые конструктивные особенности бомбардировщика, сообщает The War Zone.

Ключевой особенностью, о которой до этого не было известно, является глубокое расширение вдоль корпуса. Кроме этого, теперь можно лучше оценить дизайн боковых окон в кабине самолета.

Как можно видеть, передние окна B-21 дают довольно ограниченный обзор. На снимке хорошо видно прорезь катапультного кресла над кабиной, а также отверстие для дозаправки.

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Воздухозаборники бомбардировщика практически сливаются с фюзеляжем, что еще раз подчеркивает стремление конструкторов создать максимально малозаметный самолет. Последнее существенно подвешивает живучесть Raider в гипотетических конфликтах будущего.

B-21 Raider - справка

Летные испытания B-21 начали в ноябре прошлого года. Предполагается, что самолет, созданный на основе передовых технологий будет способен нести как обычные боеприпасы, так и ядерное оружие.

Особый акцент при разработке был сделан на дальности бомбардировщика, однако его детальные характеристики держат в секрете.

Одной из наиболее интересных особенностей B-21 называют потенциальную возможность нести ракеты класса "воздух - воздух", которые позволят ему защищаться от вражеских истребителей.

Известно, что Воздушные силы США рассчитывают получить не менее 100 B-21 для замены парка стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer и B-2 Spirit.

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