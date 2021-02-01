Разработкой аппарата занимается компания Metal Shark.

Морская пехота США заказала разработку робокатера LRUSV дальнего действия.

Читайте такжеАмериканский эсминец Porter заходит в Черное море (фото)Заказ выполнит американская компания Metal Shark, пишет Jane’s.

Сообщается, что соглашение с военными предусматривает поставку судов обслуживания робокатеров, которые будут созданы на базе патрульных кораблей проекта 40 Defiant.

Также Metal Shark должна будет разработать робокатер, собрать демонстрационный образец и провести его испытания. Аппарат должен быть опционально управляемым, то есть быть способным действовать как автономно, так и с экипажем на борту.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН