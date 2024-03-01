Примечательно, что на снимке за 28 февраля в аэропорту самолета не было, что может свидетельствовать о его использовании.

Стало известно место дислокации еще одного российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который оккупанты используют в войне против Украины.

Как выяснили журналисты проекта "Схемы" с помощью спутниковых снимков Planet Labs, самолет стоит в городе Таганрог. Россияне держат его в аэропорту "Таганрог-Южный". Примечательно, что этот аэропорт расположен в 130 км от линии боевых действий в Донецкой области.

"Также самолет этого типа попадал на снимки на территории аэропорта в сентябре 2023-го, и 15 февраля 2024-го. При этом на снимке 28 февраля в аэропорту его не было, что может свидетельствовать об использовании этого самолета", – говорится в сообщении.

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Уничтожение самолетов А-50

За последние несколько недель Россия потеряла два самолета ДРЛО А-50. В январе 2024 года А-50 был уничтожен над Азовским морем. Под удар тогда попал и российский Ил-22, однако он смог совершить посадку.

23 февраля такой самолет снова был сбит над Азовским морем. Известно, что он упал на территории России.

На борту самолета находились 10 россиян. Среди них пять майоров, три капитана, прапорщик и лейтенант. Весь экипаж А-50 был ликвидирован.

29 февраля спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что самолетов А-50 уже нет несколько дней в российском небе неподалеку от Украины. Он отметил, что уменьшение количества таких самолетов у врага для нас является положительным знаком.

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