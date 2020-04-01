Украинским военным передали партию отремонтированных САУ "Гвоздика"
Шепетовский ремонтный завод передал Вооруженным силам Украины очередную партию из пяти отремонтированных самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика".
Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".
По словам заместителя гендиректора концерна Игоря Фоменко, ремонтные работы были выполнены вовремя, согласно договору о государственных гарантиях за 2019 год, реализация которого заканчивается в июне текущего года.
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На Шепетовском заводе говорят, что в условиях карантина были вынуждены выйти на простой, но часть работников, задействованных в исполнении ГОЗ, умело выполняла свою работу с соблюдением безопасного режима.
Всего в первом квартале текущего года предприятие отгрузило Минобороны 20 отремонтированных единиц техники: 16 САУ "Гвоздика" и четыре самоходных гаубицы "Акация".
Как сообщал УНИАН, ранее украинским военным передали модернизированный истребитель МИГ-29.