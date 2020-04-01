Украинским военным передали партию отремонтированных САУ "Гвоздика"

Украинское войско получило пять единиц техники.

Шепетовский ремонтный завод передал Вооруженным силам Украины очередную партию из пяти отремонтированных самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика".

Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

По словам заместителя гендиректора концерна Игоря Фоменко, ремонтные работы были выполнены вовремя, согласно договору о государственных гарантиях за 2019 год, реализация которого заканчивается в июне текущего года.

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На Шепетовском заводе говорят, что в условиях карантина были вынуждены выйти на простой, но часть работников, задействованных в исполнении ГОЗ, умело выполняла свою работу с соблюдением безопасного режима.

Всего в первом квартале текущего года предприятие отгрузило Минобороны 20 отремонтированных единиц техники: 16 САУ "Гвоздика" и четыре самоходных гаубицы "Акация".

Как сообщал УНИАН, ранее украинским военным передали модернизированный истребитель МИГ-29.