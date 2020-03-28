Япония планирует разработать свои "национальные" истребители

Однако в Японии пока нет четкого понимания, какой именно ей нужен самолет.

Япония планирует запустить разработку боевых истребителей собственного производства, полностью отказавшись от предложений американских гигантов Lockheed Martin и Boeing, а также британской компании BAE Systems.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три информированные источники.

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«(Их предложения) были определены как не отвечающие нашим потребностям», – заявил представитель Агентства по закупкам, технологиям и логистики при японском оборонном ведомстве (ATLA).

Однако в Японии пока нет четкого понимания, какой именно ей нужен самолет.

Как сообщал УНИАН, Минобороны Украины хочет усовершенствовать полученные в рамках военной помощи США катера Island. Но пока от американской стороны формального разрешения не получили.