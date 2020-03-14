Первое универсальное аварийно-спасательное судно Украины вышло в море (фото)

Во время морских учений экипаж отработал подготовку к бою и походу.

В акваторию Черного моря вышел первый в Украине универсальный аварийно-спасательный корабль «Александр Охрименко».

Об этом сообщает Армия Inform.

Отмечается, что для суда этот выход стал первым после проведенной модернизации.

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Во время морских учений экипаж отработал подготовку к бою и походу, организацию прохода вузини, расхождение с целями и определение места корабля разными способами.

Также было проверено работу главных двигателей, пожарных стволов на лафетах и маневренные элементы корабля.

Корабль будут привлекать, в частности, для проведения поисково-спасательных операций в море с оказанием помощи аварийным надводным кораблям, подводным лодкам и летательным аппаратам.

Как сообщал УНИАН, в Украине разрабатывают специальный бронированный автомобиль «Камрат» с максимальным классом защиты, который будет оберегать от выстрелов из огнестрельного оружия калибра 7,62х54 мм и бронебойно-зажигательного патрона П-32 даже с расстояния 10 метров.