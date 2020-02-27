National Interest: Армия Украины стала куда грознее, чем Россия ожидала

Киеву не хватает ядерного оружия и он может никогда не сравниться с Москвой в военной силе, однако, украинская армия уже куда мощнее, чем российской стороне хотелось бы.

Украина и российские силы в Донецке и Луганске остаются замкнутыми в состоянии войны, которая с 2014 года отобрала более 13 тысяч украинских жизней и заставила переехать более двух миллионов человек.

Украинские Вооруженные силы вступили в конфликт на Донбассе в совершенно изношенном состоянии. Как ее в те времена назвал украинский генерал Виктор Муженко, это была «армия в руинах». Киев столкнулся с двумя ключевыми проблемами. Во-первых, Украина продала или списала большую часть своего старого советского наследства в 1990-2000 годах. А во-вторых, украинская армия была плохо подготовлена, погрязлая в коррупции и деморализована, - пишет National Interest.

Читайте такжеNational Interest: Обновленные Т-64 Украина бесят Россию

С помощью военных советников США и НАТО Украина добилась значительных успехов в решении второй проблемы за последние несколько лет. Хотя еще многое предстоит сделать, украинская армия постепенно превратилась в централизованную профессиональную боевую силу. Правда, то же самое нельзя сказать о ее трудном пути к модернизации военного оборудования. Конгресс одобрил два пакета летальной помощи для Украины. А президент Владимир Зеленский собирается попросить о дальнейшей военной поддержке во время будущей встречи с Дональдом Трампом. Что нужно Украине, что она просит и что уже получила?

Издание пишет, что шикарные ценники и поздравительные заголовки новостей скрывают не очень приятную реальность: военная помощь США для Украины была как стратегически, так и тактически несущественной. Ряд предыдущих поставок военной помощи состояли из небольших вооружений, систем радиоэлектронной защиты, различного мелкого оборудования для личного состава, такого как устройства ночного видения. Все это, безусловно, важные инструменты. Но они не гарантируют украинский успех в возвращении под контроль Донбасса или даже отражении гипотетического полномасштабного наступления России.

Эксперты утверждают, что жемчужиной предыдущих пакетов помощи на 250 миллионов долларов были противотанковые ракеты Javelin. Хотя даже их роль была в основном "символической". Нынешний план Конгресса предусматривает обеспечение портативными пусковыми установками для ракет "земля-воздух". И это тоже будет символический шаг, поскольку у российских сил на Донбассе нет самолетов. К тому же, Россия не может отправить на украинскую территорию свои ВВС без провокации крупного международного кризиса и увеличения риска прямого западного вмешательства.

Читайте такжеПТРК Javelin, комплексы "Зоопарк", самолет Су-27: в Минобороны рассказали о заключенных в прошлом году контрактов на поставку оружия

Военные отношения между Вашингтоном и Киевом оказались в ситуации в духе «Ловушки-22»: если цель летальной помощи США заключается в изменении баланса сил на Донбассе или в подготовке Украины к единоличному сопротивлению полномасштабному наступлению России, тогда понадобятся более радикальные действия. Однако, в Вашингтоне говорят, что это лишь спровоцирует российскую эскалацию и еще больше навредит украинским интересам в сфере безопасности. И именно по этой причине Украина вряд ли получит стратегически существенную военную помощь, которой могли бы стать ракеты Patriot, которые Киев хотел купить в прошлом году.

Однако, есть прагматичные военные реформы, которые Вооруженные силы Украины могут провести в краткосрочной перспективе и тем самым улучшить свои позиции на Донбассе. Танки, которыми пользуются украинские военные, не подходят для борьбы в городских условиях. Но есть четкое оперативное обоснование заменить раздутый арсенал из 800 старых БМП-2 более современными и менее тяжелыми бронемашинами пехоты.

Читайте также"Может действовать в дизайнер условиях": названы заинтересованные в украинском танке "Оплот" страны

Украина уже делает шаги в этом направлении, увеличивая запасы БМП-1УМД. Эта боевая машина стала эволюционным продолжением советского БМП-1 с цифровой системой управления, немецким двигателем и обновленным пакетом вооружений. Тем временем, более развитая сеть контрбатарейных РЛС и современных транспортных средств может сократить возможности вражеской артиллерии.

Будущие пакеты военной помощи были бы более реалистичными и соответствовали потребностям армии Украины, если бы они были нацелены на решение выше упомянутых конкретных проблем. Поставка узкопрофильных ракетных систем, которые могут не быть применены в боя, вряд ли поможет.