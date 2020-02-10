Business Insider: В НАТО заметили, что Россия «преследует» спутники США на орбите

Москва выводит свои космические аппараты на ту же орбиту, по которой движутся американские военные спутники.

Российские и китайские попытки маневрировать космическими аппаратами вплотную возле спутников Запада разоблачают угрозу, перед которой союзники встали на околоземной орбите.

«Конечно, это угроза для наших союзников. Это ключевой вопрос. Мы должны позаботиться о том, чтобы дать нашим силам поддержку этих космических активов», - цитирует Business Insider слова генерала Вооруженных сил Франции Андре Ланаты.

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Российское Минобороны напомнило НАТО о важности угрозы в космосе, запустив небольшой спутник, который «недавно синхронизировал свою орбиту» с траекторией американского разведывательного спутника. Маневр провели вскоре после того, как в ноябре западная оборонительная организация объявила космос «операционным доменом». Еще ранее США предупреждали, что Россия и Китай развивают оружие для уничтожения спутников.

«До этого времени все считали космос безопасными небесами. Но теперь это не так», - сказал Ланата.

Новые технологии в космической отрасли стали вызовом для военных стратегов и дипломатов, которые пытаются определить, что в космосе считать «оружием». Новые системы, призванные отремонтировать один спутник, могут быть развернуты, чтобы уничтожить другие апараты. Россия, к примеру, разработала «контроллера космических аппаратов». Но американские чиновники уже больше года сомневаются в его истинном назначении.

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«Его поведение на орбите не соответствует всему, что мы видели раньше в поведении орбитального контроля или инструментов космической ситуативной осведомленности. Это касается также других российских спутников контроля», - сказала Иллем Поблете, которая возглавляла бюро Госдепартамента США по контролю вооружений.

«Мы не знаем наверняка, что это такое. И нет никакого способа проверить это. Но российские намерения относительно этого спутника нечеткие и, очевидно, очень тревожные», - добавила она.

Некоторые аналитики и военные чиновники убежденные, что Россия и Китай размещают свои космические активы рядом с американскими спутниками, чтобы испортить коммуникационные военные системы США и сеть GPS в случае возникновения кризиса.