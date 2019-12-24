В Одессу зашел ракетный эсминец США (фото)

Утром он пришвартовался к причалу морпорта.

В Одесский морской порт сегодня утром зашел американский ракетный эсминец USS Ross DDG71.

Об этом сообщает "Думская".

Отмечается, что около 9 часов на рейде порта произошла встреча с лоцманским катером, а в 10 он был пришвартован к причалу 1-К на Карантинном молу.

Как уточняет издание, несмотря на сильный туман, операция швартовки прошла успешно.

Этот корабль уже неоднократно находился в регионе с 2014 года. В частности, три года назад он вместе с американским десантным кораблем LSD41 класса Whidbey Island принимал участие в международных учениях Sea Breeze 2016 и несколько дней провел в украинском городе.

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В апреле этого года он две недели гостил в румынской Констанце и болгарской Варне. Эсминец относится к кораблям типа Arleigh Burke, он построен на верфи Ingalls Shipbuilding и спущен на воду в марте 1996 года. Ross приписан к морской базе Норфолк в штате Вирджиния. Судно длиной 154 и шириной 20 метров носит имя капитана Дональда К. Росса, награжденного за героизм во время атаки японцев на базу Перл-Харбор. Корабль вооружен артиллерийскими и ракетными установками, экипаж составляют 337 моряков.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря эсминец зашел в Черное море.