Новый вертолет немецкого флота оказался непригодным

Вертолет NH90 Sea Lion не соответствует необходимым стандартам безопасности.

Флот Германии пока не будет проводить тренировочные летные полеты с участием своего нового вертолета NH90 Sea Lion, поскольку он не соответствует необходимым стандартам безопасности.

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Об этом бундесвер заявил 27 ноября, передает Naked Science.

После устранения всех конструктивных недостатков немцы намерены использовать вертолет для задач, которые значатся в его списке.

NH90 Sea Lion разработали по заказу ВМС Германии: он представляет собой модификацию сухопутного вертолета NH90 NFH. Морская версия отличается специальным навигационным оборудованием, новой системой «свой - чужой» и двумя штатными пулеметами калибра 12,7 миллиметра.

Базовая версия винтокрылой машины - NHI NH90 - совершила первый полет в 1995 году, а эксплуатировать ее начали в 2006-м. На сегодня компания NHIndustries произвела более 380 вертолетов NH90 разных версий.

Как сообщал УНИАН, 24 октября ВМС Германии получили первый многоцелевой вертолет NH90 Sea Lion, созданный авиастроительной корпорацией Airbus.