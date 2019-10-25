Немецкий флот получил первый многоцелевой вертолет Sea Lion

«Морские львы» будут использоваться для военных и гражданских миссий, а также в качестве транспорта.

ВМС Германии получили первый многоцелевой вертолет NH90 Sea Lion, созданный авиастроительной корпорацией Airbus. Читайте такжеЛитва заменит советские "Ми-8" американскими "Черными ястребами" Как сообщает Jane`s 360, передача первой машины военным состоялась 24 октября. До конца года ВМС получат еще два вертолета. Поставка всех 18 заказанных Германией машин должна завершиться в 2022 году. «Морские львы» будут использоваться для военных и гражданских поисково-спасательных миссий, морского наблюдения, транспортировки спецподразделений ВМС, личного состава и грузов. Ранее в США представили макет необычного боевого вертолета.

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