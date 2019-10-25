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Немецкий флот получил первый многоцелевой вертолет Sea Lion

16:03, 25 октября 2019
Оружие
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Германии передали новый вертолет Sea Lion / airbus.com

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Как сообщает Jane`s 360, передача первой машины военным состоялась 24 октября. До конца года ВМС получат еще два вертолета. Поставка всех 18 заказанных Германией машин должна завершиться в 2022 году.

«Морские львы» будут использоваться для военных и гражданских поисково-спасательных миссий, морского наблюдения, транспортировки спецподразделений ВМС, личного состава и грузов.  

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Теги: #Германия#вертолет