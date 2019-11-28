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КНДР провела испытание баллистических ракет

14:38, 28 ноября 2019
Оружие
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает DW.

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О запуске из КНДР двух ракет сообщили также военные источники в Южной Корее. Южнокорейские военные добавили, что ракеты были запущены из «сверхбольшой» многозарядной пусковой установки в провинции Хамгён-Намдо в сторону Японского моря. По данным Сеула, снаряды пролетели 380 км на высоте в 97 метров.

Ранее УНИАН сообщал, как Япония и Южная Корея перехватили российские бомбардировщики.

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Теги: #ракеты#КНДР