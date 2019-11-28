КНДР провела испытание баллистических ракет

Это уже тринадцатое испытание подобного рода в 2019 году.

Северная Корея в четверг, 28 ноября, провела испытания двух баллистических ракет.

Об этом сообщает DW.

Читайте такжеПакистан испытал ракету, способную нести ядерную боеголовкуЯпонская служба безопасности на море в связи с этим обратилась ко всем морским судам с призывом соблюдать осторожность.

О запуске из КНДР двух ракет сообщили также военные источники в Южной Корее. Южнокорейские военные добавили, что ракеты были запущены из «сверхбольшой» многозарядной пусковой установки в провинции Хамгён-Намдо в сторону Японского моря. По данным Сеула, снаряды пролетели 380 км на высоте в 97 метров.

Ранее УНИАН сообщал, как Япония и Южная Корея перехватили российские бомбардировщики.