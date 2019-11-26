The Times: Турция испытывает российские С-400 на самолетах F-16, производимых в США

Это может не понравиться Вашингтону, который уже исключил Анкару из программы F-35.

Турция начала испытывать недавно приобретенные российские системы ПВО, используя в качестве тренировочных мишеней истребители, произведенные в США.

В Вашингтоне боятся, что системы С-400 могут помочь Кремлю собрать разведывательные данные о западные военные возможности. А появление такого русского оружия у Турции вызвало кризис внутри НАТО, — пишет The Times. Отношения западного оборонного альянса с Россией все чаще заходят в тупик в духе Холодной войны. Поэтому появление российского оружия в одного из союзников по НАТО вызывает у всех тревогу.

Москва заявила, что надеется продать вторую партию С-400 Турции уже в следующем году.

«Мы надеемся, что в первой половине 2020 года мы подпишем контрактные документы», - сказал глава российской компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев.

Читайте такжеDefense News: Турция оставила доступа к F-35 целый регион, когда купила С-400

The Times пишет, что на нечетких кадрах, показанных турецким телевидением, видно, как вращаются радары С-400. Неподалеку от Анкары начались первые испытания российских систем, в которых в роли тренировочных целей использовались истребители F-16. Эти самолеты стоят на вооружение ВВС Турции вот уже 32 года. В свою очередь, власти Анкары предупредили местных жителей, что в течение двух дней над городом достаточно низко будут летать F-16 и другая авиатехника.

Издание напоминает, что Турция получила С-400 в июле после почти трех лет переговоров. После того, как Россия доставила оружие, США добились исключения турецкой стороны из программы выпуска стелс-истребителей нового поколения F-35. В Вашингтоне боялись, что одновременное использование российской системы с передовыми американскими самолетами может помочь Москве получить информацию о новейших западных технологиях.

Читайте такжеStratfor: Ракеты С-400 не такие грозные, как о них говорят

The Times допускает, что использование F-16 в качестве мишеней для С-400 может снова поставить Турцию под угрозу введения санкций. До сих пор Анкаре удавалось их избежать благодаря закулисной дипломатии и личной дружбе Раджепа Тайипа Эрдогана с Дональдом Трампом.