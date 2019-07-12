В НАТО обеспокоены из-за начала поставок в Турцию российских комплексов С-400

В альянсе указали, что С-400 несовместима с системой ПВО стран НАТО.

НАТО "глубоко озабочена сообщениями о доставке в Турцию российских комплексов С-400".

Об этом сообщила в пятницу пресс-служба НАТО, комментируя сообщения о получении Анкарой первых российских систем, пишет ТАСС.

Ранее в пятницу Министерство национальной обороны Турции сообщило о начале поставок С-400 в республику. Как отметили в ведомстве, первая группа компонентов в рамках контракта была доставлена на авиабазу Мюртед в Анкару. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ (ФСВТС) подтвердила в пятницу факт начала поставок в Турцию российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".

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Позднее турецкие СМИ сообщили, что на авиабазу из России также прибыли второй и третий самолеты с компонентами С-400.

Напомним, ранее постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон призвал Анкару отказаться от закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400, если хочет получить от США истребители F-35.

Кроме того, в ответ на такой шаг Турции США уже исключили 26 турецких военнослужащих из программы подготовки работы с истребителями F-35 из соображений безопасности.