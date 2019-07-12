Россия начала поставку С-400 в Турцию

США неоднократно предостерегали Турцию от этого.

В пятницу, 12 июля, в Анкару (Турция) доставили первую партию российского оборудования противоракетной обороны С-400.

Об этом сообщает Министерство обороны Турции.

"Первая партия оборудования противоракетной обороны С-400, которая закупается для удовлетворения потребностей Турции в авиационной и противоракетной обороне, начала поступать в Муниципальную авиационную базы в Анкаре по состоянию на 12 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

В свою очередь, начало поставок прокомментировали в Минобороны России.

"Доставка осуществляется на авиабазу Мюртед в провинции Анкара", - уточняется в релизе.

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Напомним, американский телеканал CNBC сообщил, что Соединенные Штаты Америки призывают Турцию отказаться от покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 в течение двух недель. Иначе Вашингтон грозится создать Анкаре "большие проблемы".

Ранее Штаты неоднократно призывали Турцию отказаться от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Иначе Анкаре пригрозили "серьезными последствиями": Штаты не продадут Турции ни F-35 (американский истребитель-бомбардировщик), ни Patriot (зенитно-ракетные комплексы).

Отметим, что министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Турция приобретет у России зенитно-ракетные системы С-400 из-за насущной необходимости обеспечить безопасность страны. По его словам, размещение С-400 в Турции начнется в октябре, а командование ВС Турции позже определит места их дислокации.