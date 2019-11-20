Столтенберг надеется на признание космоса сферой военной деятельности

По его словам, это поможет в развитии систем навигации, связи и раннего оповещения.

Североатлантический альянс ожидает, что космос будет признан оперативной сферой военной деятельности.

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Об этом генсекретарь Йенс Столтенбер заявил в Брюсселе накануне встречи министров обороны стран-членов НАТО, передает Радио Свобода.

«Ожидаю, что министры согласятся признать космическое пространство в качестве отдельной сферы деятельности на уровне с воздушной и наземной сферами и киберпространством», – сказал Столтенберг.

По его словам, признание космического пространства сферой военной деятельности поможет в развитии систем навигации, связи и раннего оповещения.

До сих пор сферой военной деятельности были суша, воздух и море, позже туда добавили киберпространство.