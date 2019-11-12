В ВСУ поступили первые серийные ракеты "Ольха"

В январе 2020 года ожидаются дальнейшие поставки ракет "Ольха".

В украинскую армию начали поступать первые серийные ракеты "Ольха", закуплены 152-мм снаряды, ожидается серийное производство модернизированных реактивных систем залпового огня "Верба".

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В этом году в украинскую армию начали поступать первые серийные ракеты "Ольха" и в январе 2020 ожидаются дальнейшие поставки, передает АрмияInform.

Также для нужд тяжелой артиллерии у отечественного производителя закуплены 152-мм снаряды под имеющиеся запасы пороха, а "Укроборонпром" в ближайшее время организует серийное производство модернизированных реактивных систем залпового огня "Верба", которая прошла все необходимые испытания и взята на вооружение.

Ранее на юге Одесской области состоялись успешные испытания модернизированных ракет реактивной системы залпового огня «Ольха-М» с увеличенной дальностью поражения.