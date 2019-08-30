На Одесщине состоялись испытания «Ольхи-М» с увеличенной дальностью поражения (видео)

Стрельбы модернизированными ракетами «Ольха-М» завершены успешно.

На юге Одесской области состоялись успешные испытания модернизированных ракет реактивной системы залпового огня «Ольха-М» с увеличенной дальностью поражения.

Об этом сообщил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос после завершения испытаний, сообщает пресс-служба СНБО.

В частности, Кривонос отметил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставки новых ракет для реактивных систем залпового огня.

На юге Одесской области прошли испытания модернизированных ракет реактивной системы залпового огня «Ольха-М»https://t.co/j41R9RrHaYpic.twitter.com/7TYWonVYIs — Пресс-служба РНБОУ (@rnbo_gov_ua) August 30, 2019

Как сообщал УНИАН, в августе 2016 года украинские военные провели успешные испытания нового ракетного комплекса «Ольха», созданного на базе реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч». Главным разработчиком этой ракеты выступает киевское КБ «Луч». В декабре того же года Кабинет министров увеличил срок осуществления предоплаты для работ по реализации проекта нового ракетного комплекса «Ольха» до двух лет.

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Весной 2018 года на юге Одесской области состоялись государственные испытания ракетного комплекса, после чего тогдашний президент Украины Петр Порошенко поставил задачу в 2018 году начать его серийное производство.

Реализация проекта по созданию ракетного комплекса «Ольха» и запуск линий по его серийному производству обошлись почти в 1 млрд грн.

25 июля 2019 года в Одесской области прошел очередной этап испытания ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» с увеличенной дальностью поражения.