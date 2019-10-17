Новый cпутник Минобороны РФ мог развалиться на орбите

Спутник был выведен на орбиту в июле этого года, для проведения испытаний.

От российского космического аппарата «Космос-2535», который был выведен на орбиту в июле этого года, отсоединились четыре объекта.

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Об этом свидетельствует информация онлайн-трекера n2yo.com, который использует данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Так, аппарату «Космос-2535» в каталоге отвечают пять объектов. Четыре из них помечены как «обломки спутника».

Спутники «Космос-2535» и «Космос-2536» были выведены на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1В» с космодрома Плесецк 10 июля 2019 года. Аппараты предназначены для проведения летных испытаний.

Спутники используют для исследования воздействия на космические аппараты «искусственных и естественных факторов космического пространства, а также отработки технологий их защиты и орбитального обслуживания».

В сентябре сообщалось, что Россия потеряла в космосе свой третий за месяц военный спутник