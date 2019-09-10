Производителей оружия обвинили в отсутствии этики и торговле со странами-нарушителями прав человека

Опрошенные компании назвали заключения правозащитников "ложными и ошибочными".

Правозащитная организация Amnesty International обвинила компании, производящие и продающие оружие, в несоблюдении правил этики.

Об этом пишет RFI со ссылкой на новый доклад организации.

Отмечается, что крупнейшие игроки рынка вооружений фактически не следят за тем, чтобы государства не использовали их продукцию для нарушения прав человека.

Читайте такжеАваков уволил руководителя оружейного завода "Форт" после "ошеломляющего" аудитаОпрошенные же компании заверили, что тщательно следят за соблюдением этических норм. «Мы чтим свои обязательства и уважаем права человека», – заверили правозащитников в Rayethon. Похожие заявления сделали в Airbus и Lockheed Martin.

По мнению правозащитников, для производителей оружия этические правила существуют только на бумаге. «Большинство из 22 предприятий, с которыми мы связывались, продают оружие странам, обвиненным в серьезных нарушениях прав человека и в военных преступлениях. В частности, речь идет о Саудовской Аравии и ОАЭ», – пишет Amnesty International.

Как утверждают правозащитники, большинство предприятий перекладывают ответственность за соблюдение прав человека на государства, выдающие лицензию на торговлю оружием.

Читайте такжеBusiness Insider: Россия хвасталась тремя видами нового оружия, которые оказались просто металлолом«Прикрываться решениями государства – недостаточно, особенно в условиях того, что решения о выдаче лицензий оказываются несовершенными. Государства, которые дают соответствующие разрешения, сами оказываются замешаны в военных преступлениях и нарушениях прав человека», – отметили правозащитники.

В самих компаниях назвали заключения Amnesty International «ложными и ошибочными».

В итальянском холдинге Leonardo, который специализируется на производстве беспилотных летательных аппаратов, заверили, что в своей деятельности не ограничиваются лишь законами и лицензиями, а применяют внутренние этические правила. Как именно эта политика применялась во время поставок оружия для операций Саудовской Аравии в Йемене, в Leonardo не объяснили.

Как ранее сообщал УНИАН, США начали разработку новых ракетных систем.