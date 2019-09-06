"Слуги народа" предлагают Раде создать госреестр гражданского оружия

Законопроект, в частности, регламентирует оборот пневматического оружия.

Группа депутатов парламентской фракции "Слуга народа" предлагает Раде создать единый государственный реестр гражданского оружия.

Законопроект № 1222 зарегистрирован на сайте парламента.

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Авторы законодательной инициативы поясняют, что в странах, где оборот оружия урегулирован законодательно, официально зарегистрированное оружие используется при совершении умышленных убийств менее чем в 0,001% случаях.

В Украине в гражданском обороте находится от 3 до 5 миллионов единиц огнестрельного оружия, цитируют законотворцы швейцарскую организацию, добавляя, что из-за войны на Донбассе в Украину попало от 700 до 800 тысяч единиц оружия.

"Несмотря на такое количество оружия в обращении, эти правоотношения в стране до сих пор не урегулированы ни одним законом. Все вопросы, связанные с оборотом гражданского оружия, решаются исключительно подзаконными нормативными актами МВД Украины и другими министерствами и ведомствами", – говорится в пояснительной записке.

Депутаты также указывают, что, либерализируя оборот короткоствольного огнестрельного оружия, проект усиливает ответственность за ее незаконное использование, а также регламентирует оборот пневматического оружия, которое сегодня есть в свободном доступе.

Законопроектом, в частности, предусмотрено понятие права собственности на оружие, классификация гражданского огнестрельного оружия, ограничение права на гражданское оружие и боеприпасы, временный ввоз/ вывоз оружия и боеприпасов.

Как сообщал УНИАН, в Липецкой области РФ два многоцелевые истребители-бомбардировщики Су-34 столкнулись в ходе тренировочного полета.