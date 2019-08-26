Российские Су-30СМ провели боевые пуски ракет над оккупированным Крымом

Учебные задачи на полигоне в Крыму выполняли 10 российских истребителей Су-30СМ.

Экипажи истребителей Су-30СМ российских ВВС выполнили боевые пуски ракет класса «воздух-воздух» на полигоне боевой подготовки в оккупированном Россией Крыму.

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Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ. Отмечается, что в ходе учебно-тренировочных полетов летчики выполнили нормативы по перехвату и уничтожению воздушных целей условного противника.

Также пилоты отработали уход от средств ПВО. Всего задачи выполняли 10 самолётов Су-30СМ из состава соединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Су-30СМ является одним из самых современных истребителей России, его относят к поколению 4+. На сегодня Су-30СМ вместе с Су-35С составляют основу истребительной авиации РФ. В будущем оба этих самолета должен будет заменить истребитель пятого поколения Су-57.

Ранее издание National Interest писало, что Су-57 не способен и никогда не сможет конкурировать с американским F-35.