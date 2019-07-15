Stratfor: Ракеты С-400 не такие грозные, как о них говорят

Эффективность российского оружия сильно зависит от обстоятельств его применения и умелости того, кто его использует.

Российские ракеты класса «земля-воздух» захватили заголовки СМИ. Турция, вопреки протесту со стороны Запада, все равно купила системы С-400, в то время как старшие С-300 уже попали на вооружение многих стран включая с режимом в Сирии. Продолжаются общественные обсуждения в странах Персидского залива относительно того, стоит ли им тоже приобрести системы ПВО у Москвы.

А также сможет ли Иран усилить свою противовоздушную оборону, если купит С-400. Учитывая мощность системы, не удивительно, что она так громко обсуждается в новостях. Но реальность говорит о том, что истинная ценность таких ракет совсем не соответствует их теоретическим возможностям. Их эффективность зависит от того, кто и как ими пользуется. Об этом говорится в отчете частного аналитическо-разведывательного центра Stratfor.

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В центре признают, что ракеты «земля-воздух» дальнего радиуса действия, такие как С-300 и С-400, - это довольно мощное оружие. Собственно, С-400 можно занести в список одних из лучших систем на международном рынке сегодня. Сильные стороны этой серии ракет в том, что они имеют достаточно большой радиус действия, они гибкие в противодействии различным целям (главным образом они нацелены против самолетов, но также могут в определенной степени противостоять баллистическим и крылатым ракетам), а также их сенсоры, которые, согласно утверждениям Москвы, способные обнаружить стелс-самолеты.

В руках компетентного и хорошо подготовленного экипажа такие системы могут нанести серьезный урон сопернику. Радиус действия позволяет наносить удар по ключевым целям в небе, таким как летающие танкеры с горючим для дозаправки истребителей, воздушных штабах и радарах. Гибкая система наведения способна защитить от различных типов угроз и атак. А хоть и ограниченная, но способность обнаруживать стелс-самолеты дает в определенной степени возможность уничтожать самые современные истребители и бомбардировщики.

Однако, несмотря на впечатляющие теоретические возможности, эффективность С-400 очень зависит от контекста, в котором их применяют. Все зависит от типа врага, с которым системе приходится иметь дело. К примеру, С-400 может стать серьезной угрозой для ограниченного вторжения вражеских сил. Но батальон этих систем обычно состоит из восьми пусковых установок, каждая из которых укомплектована четырьмя ракетами. 32 ракеты хватит, чтобы нанести серьезный ущерб ограниченным враждебным силам.

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Но если батальон С-400 действует в изоляции или без поддержки других современных систем ПВО, ему не хватит ракет, чтобы выстоять в неизбежной бойни. Особенно это так в случае Ближнего Востока, где ряд игроков развернули дорогостоящие системы в составе батарей, а не батальонов. Это означает, что у них всего лишь 16 ракет наготове.

Передовые российские ракеты 40Н6Е теоретически имеют 400-километровый радиус действия. И это впечатляет. Но несмотря на это, система С-400 все равно уязвима перед ракетными атаками. Географические факторы сильно влияют на ее полезность. К примеру, горная местность может заблокировать работу сенсоров. Цель, которая летит низко, может воспользоваться географическими преимуществами и неровностью местности, чтобы избежать удара С-400. Российская система не сможет успешно перехватить крылатые ракеты, которые летят низко, на дальнем расстоянии. Он заметит их лишь за считанные десятки километров.

Более того, изолированная система С-400 или даже батальон будет уязвимой перед насыщенной атакой и даже может быть уничтожена сама до того, как ей удастся сбить хотя бы один вражеский самолет.