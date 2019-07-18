Россия предлагает Турции свои Су-35 на замену американским F-35

Анкару лишили права получать американские передовые самолеты из-за покупки российских ракет С-400.

Москва готова продать свои истребители последней модели Турции после того, как США выключили турецкую сторону из программы разработки истребителя пятого поколения. Глава российской государственной компании «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что российская его Россия хотела бы продать Су-35, если Анкара «проявит интерес».

Об этом пишет Business Insider, напоминая, что администрация президента США Дональда Трампа объявила об исключении Турции из программы F-35. Поскольку она приобрела российские системы ПВО С-400. В Вашингтоне объяснили, что российская система скомпрометирует американский передовой истребитель.

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Турция же, вопреки всем протестам США, начала получать С-400 на прошлой неделе. Таким образом, российское заявление о желании продать Турции еще и Су-35 прозвучало за считанные дни после начала поставок ракет и американской ответа на это.